Weiterer Mann leicht verletzt - Ursache unklar

Ein Toter bei Explosion in Einfamilienhaus in Sachsen

Chemnitz (AFP) - Bei einer Explosion in einem Haus im sächsischen Striegistal ist am Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Chemnitz mitteilte, kam es aus zunächst ungeklärter Ursache zu einer Detonation in einem der Räume des Einfamilienhauses. Um wen es sich bei dem Todesopfer handelte, war demnach zunächst unklar.

Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos © AFP

Ein 21-Jähriger, der sich zum Zeitpunkt der Explosion am Sonntagnachmittag ebenfalls in dem Haus aufhielt, wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.