Zug entgleist nach Erdrutsch

Ein Toter und 127 Verletzte bei Zugunglück in China

Chenzhou (AFP) - Bei einem Zugunglück nach einem Erdrutsch in China sind ein Mensch getötet und 127 weitere verletzt worden. Der Zug entgleiste nach Angaben der staatlichen Bahngesellschaft am Montagmittag in der südlichen Provinz Hunan, als er mit Gesteinsbrocken kollidierte, die nach einem Erdrutsch auf den Schienen lagen.

Der Zug befand sich auf dem Weg in die Metropole Guangzhou © AFP

Der Zug befand sich auf dem Weg von der östlichen Stadt Jinan in die südliche Metropole Guangzhou, als sich das Unglück ereignete. Auf einem im Internet kursierenden Video, das von der Nachrichtenagentur AFP verifiziert werden konnte, waren mindestens drei umgekippte Bahnwaggons zu sehen. Aus der Ferne war zudem Rauch zu sehen. Nach Angaben der Eisenbahngesellschaft war in einem der Waggons ein Feuer ausgebrochen.