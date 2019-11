Busfahrer verliert aus ungeklärter Ursache über Linienbus

Ein Toter und 23 Verletzte bei schwerem Busunfall in Wiesbaden

Wiesbaden (AFP) - Bei einem schweren Busunfall am Hauptbahnhof in Wiesbaden ist ein 85-jähriger Mann ums Leben gekommen. Zudem wurden 23 Menschen bei dem Unfall am Donnerstag verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 65-jährige Busfahrer hatte aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Linienbus verloren. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten Absicht sowie der Einfluss von Alkohol oder Drogen ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher.

Busunfall am Hauptbahnhof Wiesbaden © AFP

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Wann Ergebnisse vorliegen, blieb zunächst unklar. Der Bus hatte am Donnerstag mehrere Autos gerammt und war schließlich gegen einen anderen Bus geprallt. Der 85-jährige Mann, der bei dem Unfall ums Leben kam, stand an einer Haltestelle. Er erlag später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Der Bus rammte zunächst drei Fahrzeuge, überfuhr einen Grünstreifen und stieß mit drei weiteren Autos zusammen. Fünf Fahrer wurden leicht sowie eine Fahrerin schwer verletzt. Im Anschluss prallte der Bus auf einen an einer Haltestelle stehenden Linienbus. Durch den Aufprall wurden der Fahrer des stehenden Busses schwer und neun Fahrgäste leicht verletzt.

Schließlich erfasste der Bus noch zwei an der Haltestelle wartende Passanten. Einer von ihnen war der 85-jährige Wiesbadener. Eine 33-jährige Frau wurde leicht verletzt. Die Sperrung des Unfallorts durch die Einsatzkräfte konnte nach Polizeiangaben erst nach zwölf Stunden gegen vier Uhr am Freitagmorgen aufgehoben werden.