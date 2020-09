Polizei: Keine Hinweise auf terroristischen Hintergrund

Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Messerangriff im britischen Birmingham

Birmingham (AFP) - Bei den Messerangriffen im britischen Birmingham in der Nacht zu Sonntag sind ein Mensch getötet und sieben weitere verletzt worden. Zwei der Opfer seien sehr schwer verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Suche nach einem Verdächtigen laufe; bislang gebe es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund der Tat oder ein Hassverbrechen.

Polizei in Birmingham am abgesperrten Tatort © AFP

Es deute auch nichts auf eine Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Banden hin, sagte Steve Graham von der West Midlands Polizei auf einer Pressekonferenz. "Es scheint sich um einen wahllosen Angriff zu handeln." Die Polizei leitete Mordermittlungen ein.

Die Polizei war gegen 0.30 Uhr wegen eines Angriffs im Stadtzentrum alarmiert worden. Kurz darauf sei "eine Reihe weiterer Angriffe mit einer Stichwaffe" in der Umgebung gemeldet worden. Im britischen Fernsehen war am Sonntagmorgen zu sehen, dass große Bereiche des Stadtzentrums abgesperrt waren und Polizisten in Schutzanzügen den Tatort untersuchten.