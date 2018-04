Polizei geht nicht von politisch motivierter Tat aus

Ein Verletzter nach Explosion an Auto in Wiesbaden

Wiesbaden (AFP) - In Wiesbaden ist am Freitag ein Mann bei einer Explosion an einem Auto verletzt worden. Bei dem 46-Jährigen bestand keine Lebensgefahr, wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte. Die Ermittler gehen nicht von einer politisch motivierten Tat aus, sondern vermuten das Motiv im privaten Bereich.

Mutmaßlicher Entführer von Unternehmersohn Würth gefasst © AFP

Der Sprengsatz detonierte demnach am Freitagmorgen gegen 06.45 Uhr. Ersten Ermittlungen zufolge lag ein Gegenstand auf dem Fahrzeug und detonierte dann. Durch die Explosion wurden an dem Wagen die Windschutzscheibe sowie die Motorhaube beschädigt.

Das 46-jährige Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen wurde zunächst nichts bekannt. Die Ermittlungen zu dem oder den Tätern dauerten an.

Der von der Explosion betroffene Bereich wurde den Angaben zufolge abgesperrt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich an dem Auto weitere gefährliche Gegenstände befinden, war auch ein Entschärferteam des hessischen Landeskriminalamts im Einsatz.