Mann lässt sich von Bewohnern nicht stören - 49-Jähriger in Untersuchungshaft

Einbrecher bereitet sich Essen in Küche von Wohngemeinschaft in Hannover zu

Hannover (AFP) - Ein Einbrecher hat sich in der Küche einer Wohngemeinschaft in Hannover sein Essen zubereitet und dabei selbst von den irritierten Bewohnern nicht vertreiben lassen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wählten diese daraufhin den Notruf. Von den eintreffenden Beamten ließ sich der 49-jährige Mann widerstandslos festnehmen.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmorgen. Laut Polizei hatte der Mann eine Terrassentür aufgehebelt und sich dadurch Zugang zu der Wohngemeinschaft in der Innenstadt von Hannover verschafft. In der Küche bereitete er ein Essen zu und verspeiste es, als die Bewohner ihn bemerkten.

Gegen den Mann wird nun wegen eines Einbruchs ermittelt. Auf Antrag eines Richters wurde er wegen Fluchtgefahr zudem in Untersuchungshaft genommen. Er verfüge nach derzeitigen Stand der Erkenntnisse über keinen festen Wohnsitz in Deutschland, hieß es.