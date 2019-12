Spürhund bringt Beamte auf richtige Fährte

Einbrecher in bayerischem Supermarkt versteckt sich in Kühlschrank vor Polizei

Würzburg (AFP) - Ein Einbrecher hat sich in einem bayerischen Supermarkt in einem Kühlschrank vor der Polizei versteckt. Ein Spürhund führte die Beamten in Bad Kissingen auf die Fährte des 23-jährigen Tatverdächtigen, wie die Polizei in Würzburg am Donnerstag mitteilte. Demnach fanden sie den mutmaßlichen Täter im Kühlschrank einer im Supermarkt ansässigen Bäckereifiliale.

Blaulicht der Polizei © AFP

Die Polizei umstellte den Supermarkt am späten Mittwochabend. Als von dem Einbrecher keine Spur zu finden war, kam ein Spürhund zum Einsatz. Er führte die Ermittler zu dem Kühlschrank. Im unteren Teil, wo sich keine Einlegeböden befanden, saß der 23-Jährige. Er wurde vorläufig festgenommen.

Die Polizei geht davon aus, dass es der 23-Jährige auf Alkohol abgesehen hatte. Aus den Regalen waren Spirituosen entnommen und zur Mitnahme in eine Tasche verpackt worden. Den 23-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Es soll auch geprüft werden, ob er noch weitere Einbrüche in der Region begangen haben könnte.