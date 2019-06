Eine Million Euro Sachschaden nach Brand in Amazon-Logistikzentrum bei Augsburg

Enormer Wasserschaden nach Schwelbrand - Ursache für Feuer zunächst unklar

Augsburg (AFP) - In einem Amazon-Logistikzentrum bei Augsburg ist nach einem Brand ein enormer Wasserschaden entstanden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden nach dem Feuer am Samstagabend auf rund eine Million Euro, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Vermutlich kam es demnach zu einem Schwelbrand, der auch die Sprinkleranlage in der Halle auslöste.

Die Ursache für das Feuer in dem Logistitikzentrum in Graben bei Augsburg war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Verletzt wurde niemand.