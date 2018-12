Fahrzeug prallt am Sonntagmorgen auf Autobahn bei Zürich gegen Mauer

Eine Tote und 46 Verletzte bei Unfall von Flixbus in der Schweiz

Genf (AFP) - Beim Unfall eines Busses des deutschen Unternehmens Flixbus in der Schweiz ist am Sonntagmorgen eine Frau ums Leben gekommen. 46 weitere Menschen wurden bei dem Unglück auf einer Autobahn bei Zürich verletzt, wie die Schweizer Polizei mitteilte. Der Bus war demnach von der italienischen Stadt Genua nach Düsseldorf unterwegs. An Bord saßen nach ersten Erkenntnissen Menschen aus zwölf Ländern. Aus welchem Land die Tote stammte, blieb zunächst offen.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 04.15 Uhr, als der Reisebus aus noch unbekannten Gründen ins Schleudern geriet und mit einer Mauer kollidierte. Die Mauer ist nach Angaben der Schweizer Nachrichtenagentur SDA das Relikt eines nie fertiggestellten Autobahn-Projekts. Sie verhinderte demnach, dass der Bus zehn Meter tief in einen Fluss stürzte.

An Bord des Flixbusses befanden sich zum Unglückszeitpunkt laut Polizei 51 Menschen, darunter zwei Fahrer. Ein Insasse stammte demnach aus Deutschland, 13 weitere kamen aus Italien, sechs aus Russland, jeweils zwei aus Albanien, Kolumbien und Nigeria. Auch aus der Schweiz, aus Jordanien, Rumänien, Ghana, Benin und Bosnien-Herzegowina saßen Menschen im Bus.

Die Identifikation der getöteten Passagierin dauerte am Sonntagnachmittag noch an. Woher sie stammte, teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Den Angaben zufolge wurden die beiden Busfahrer schwer verletzt. Vier Insassen seien unverletzt geblieben. Die ersten Leichtverletzten konnten noch am Sonntag das Krankenhaus wieder verlassen.

Das Fahrzeug wurde laut Flixbus von einem italienischen Unternehmen betrieben, das die Fahrt im Auftrag des deutschen Fernbusunternehmens durchführte. Die Unfallursache war zunächst unklar. Nach Angaben von SDA führten womöglich die eisigen Temperaturen zu dem Unglück. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Straße demnach noch schneebedeckt, Meteorologen warnten vor Glatteis.