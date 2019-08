Krankenhaus selbst nicht vom Brand betroffen

Eine Tote und mehrere Verletzte bei Feuer in Krankenhausanbau in Paris

Paris (AFP) - Bei einem Brand in einem Krankenhausanbau in einem Pariser Vorort ist eine Frau ums Leben gekommen. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt, teilten die französischen Behörden am Donnerstag mit. Zwei Feuerwehrmänner hätten bei dem "schwierigen Einsatz" in Créteil schwere Verletzungen erlitten, sagte der Sprecher der Pariser Feuerwehr, Guillaume Fresse. Der Brand brach demnach am Mittwochabend in einer Wohnung im Wohnblock des Henri-Mondor-Krankenhauses aus.

Der Anbau des Henri-Mondor-Krankenhauses © AFP

In dem Anbau wohnen mehrere Mitarbeiter des Krankenhauses. Das Krankenhaus selbst war den Einsatzkräften zufolge nicht vom Feuer betroffen. Rund 100 Feuerwehrmänner seien gut zwei Stunden lang im Einsatz gewesen, um den Brand in den Griff zu bekommen. Rund 50 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Erst am frühen Morgen gelang es demnach, das Feuer zu löschen.

Das Henri-Mondor-Krankenhaus erreichte im Jahr 2010 internationale Bekanntheit, als dort die weltweit erste vollständige Gesichtstransplantation vorgenommen wurde.