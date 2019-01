Drei Behälter enthalten Gefahrgut - Ein Beutel mit Peroxid-Pulver angespült

Einsatzkräfte suchen in Nordsee nach mehr als 200 Containern der "MSC Zoe"

Cuxhaven (AFP) - In der Nordsee haben Einsatzkräfte am Donnerstag die Suche nach mehr als 200 Containern fortgesetzt, die der Frachter "MSC Zoe" in einem Wintersturm verloren hatte. Nach Angaben des Havariekommandos in Cuxhaven beteiligten sich auch ein Aufklärungsflugzeug und ein Hubschrauber der Bundespolizei an der Suchaktion im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Auf einer niederländischen Insel wurde ein Beutel mit gefährlichem Peroxid-Pulver aus einem der verschollenen Gefahrgut-Container angespült.

Das Frachtschiff MSC Zoe nach dem Sturm © AFP

Nach derzeitiger Kenntnis der für Seenotfälle zuständigen deutschen Einsatzzentrale waren maximal drei Container mit Gefahrgut beladen. Diese wurden bislang noch nicht gefunden. Auf den niedersächsischen Insel Borkum, Juist und Norderney suchten Helfer die Strände nach möglicherweise angeschwemmter Ladung ab.

Insgesamt waren bis zu 270 Container über Bord gegangen. In den Niederlanden strandeten nach Angaben der dortigen Behörden 20 Container mit Autoersatzteilen, Spielzeug, Glühbirnen, Möbeln und Flachbildschirmen. Das niederländische Verteidigungsministerium teilte nach einem Hilferuf von Bürgermeistern mehrerer Inseln mit, Soldaten zu entsenden, um bei der Säuberung der Strände zu helfen. Die Behörden baten auch um die Hilfe von Freiwilligen.

Bei Schiermonnikoog wurde der Beutel mit 25 Kilogramm organischem Peroxid-Pulver gefunden. Nach Angaben der niederländischen Küstenwache befanden sich unter den verlorenen Containern drei mit Peroxid-Pulver. Der in Beuteln und dann in Fässern gelagerte Stoff ist leicht entzündlich, sein Brandrauch führt zu Reizungen. Er dient unter anderem als Grundstoff bei der Herstellung von Kunststoffen.

In Deutschland und den Niederlanden warnten die Behörden davor, sich solchen Beuteln zu nähern und sie anzufassen. Bei einem Kontakt müsse sofort ein Arzt aufgesucht werden, riet ein Vertreter der Provinz Friesland.

Die knapp 400 Meter lange "MSC Zoe" der Schweizer Reederei MSC hatte die Container in der Nacht zu Mittwoch bei Sturm während der Fahrt von Portugal nach Bremerhaven verloren. Das Schiff erreichte in der Nacht zu Donnerstag ohne weitere Zwischenfälle Bremerhaven. Dort gingen zwei Mitarbeiter des Havariekommandos an Bord, um bei der Identifizierung der über Bord gegangenen Container zu helfen.

Die Reederei beauftragte laut Havariekommando eine Spezialfirma mit der Bergung der Container. Für die Suche nach gesunkenen Transportboxen sollten auch Schiffe mit Sonargeräten zum Einsatz kommen. Beamte der Wasserschutzpolizei in Bremerhaven nahmen demnach inzwischen Ermittlungen zu dem Fall auf.

Nach Angaben des Havariekommandos hatte der Verlust der Container vermutlich vor der niederländischen Küste begonnen. Dort seien die meisten Container gefunden worden. In deutschen Gewässern sichteten Einsatzkräfte bislang sechs. Die deutsche Einsatzzentrale hatte am Mittwochmorgen die Leitung der Maßnahmen übernommen. Da befand sich die unter der Flagge Panamas fahrende "MSC Zoe" bei Borkum.