Tierpfleger fangen "ungewöhnlichen tierischen Spaziergänger" schnell wieder ein

Elefant büxt aus Zirkus aus

Neuwied (AFP) - Ein Elefant ist am Mittwochabend in Neuwied in Rheinland-Pfalz kurzzeitig aus einem Zirkus ausgebüxt. Wie die Polizei mitteilte, konnten Tierpfleger des "Circus Krone" den afrikanischen Elefanten gut anderthalb Kilometer weiter in einer Wohnstraße wieder einfangen. Sie brachten das Tier mit dem Namen "Kenia" zurück auf das Zirkusgelände.

Foto eines Elefanten © AFP

Gefährdet wurde laut Polizei durch den "ungewöhnlichen tierischen Spaziergänger" niemand. Der "Circus Krone" ist gerade für ein Gastspiel in Neuwied.