Mutter und sieben weitere Kinder verletzt

Elfjähriges Kind stirbt bei Hausbrand im Elsass

Straßburg (AFP) - Bei einem Hausbrand in dem elsässischen Ort Schiltigheim ist ein elfjähriges Kind ums Leben gekommen. Seine Mutter und sieben weitere Kinder wurden verletzt, wie die Rettungskräfte am Dienstag mitteilten. Die Polizei geht nach internen Angaben von Brandstiftung aus. Ein 23-Jähriger sei festgenommen worden, hieß es.

Elfjähriges Kind stirbt bei Hausbrand im Elsass © AFP

Das Feuer war den Behörden zufolge in der Nacht zu Dienstag in einem zweistöckigen Haus in dem Ort nördlich von Straßburg ausgebrochen. Die Feuerwehr entdeckte die Leiche des Kindes in einer Sozialwohnung im ersten Stock des Gebäudes. Die Mutter und sieben weitere Kinder konnten sich demnach durch einen Sprung aus dem Fenster retten. Sie wurden verletzt, ihr Leben ist aber nicht in Gefahr.

Der Vater des toten Kindes kehrte erst am Morgen nach Hause zurück, wie ein AFP-Journalist berichtete. Er erlitt einen Schock und musste ärztlich behandelt werden.