Oberstes britisches Gericht erlaubt Abschalten des Beatmungsgeräts

Eltern des todkranken Alfie Evans endgültig vor Gericht gescheitert

London (AFP) - Die Eltern des unheilbar kranken Alfie Evans in Großbritannien sind im Kampf um eine Weiterbehandlung ihres Sohnes endgültig vor Gericht gescheitert. Der Oberste Gerichtshof in London erteilte am Montag dem Liverpooler Kinderkrankenhaus Alder Hey die Genehmigung, das lebenserhaltende Beatmungsgerät des 23 Monate alten Jungen abzuschalten. Die Eltern Tom Evans und Kate James hatten das Gericht um einen Aufschub gebeten, um die Entscheidung weiter anfechten zu können. Richter Anthony Hayden wies den Antrag jedoch ab.

Demonstranten vor der Klinik in Liverpool © AFP

Das Kind sollte auf Wunsch der Eltern in ein Kinderkrankenhaus des Vatikan verlegt werden. Der Oberste Gerichtshof in London hatte es am Freitag jedoch abgelehnt, den Fall erneut zu prüfen.

Neben allen britischen Instanzen hatte auch der Europäische Menschenrechtsgerichtshof den Antrag der Eltern abgewiesen. Vor dem Krankenhaus in Liverpool versammelten sich hunderte Demonstranten, um die Eltern zu unterstützen. Am Montag hinderte die Polizei eine Gruppe von Demonstranten daran, das Krankenhaus zu stürmen.

Alfie Evans ist seit Dezember 2016 im Krankenhaus. Der Fall fand wegen des öffentlichkeitswirksamen Engagements der Eltern weit über Großbritannien hinaus Beachtung. Mehr als 200.000 Menschen hatten die Eltern in einer Petition unterstützt. Auch Papst Franziskus setzte sich zuletzt für den kleinen Jungen ein. Am Montag hatte Italien dem Jungen zudem die italienische Staatsbürgerschaft verliehen, um eine Verlegung nach Rom zu vereinfachen.

Alfie Evans ist an einem seltenen, degenerativen Hirnleiden erkrankt. Sein Fall erinnert an das Schicksal des todkranken britischen Babys Charlie Gard, das im Juli vergangenen Jahres eine Woche vor seinem ersten Geburtstag gestorben war, nachdem die Ärzte das Beatmungsgerät abgeschaltet hatten. Der Junge hatte an einer seltenen Erbkrankheit gelitten, die das Gehirn schwer schädigt.