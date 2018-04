Richter in London blockieren Ausreise zur Weiterbehandlung nach Rom

Eltern des todkranken Alfie Evans erleiden weitere Niederlage vor Gericht

London (AFP) - Die Eltern des schwerkranken Alfie Evans haben in ihrem Kampf um eine Weiterbehandlung des Jungen erneut eine juristische Niederlage erlitten. Ein Berufungsgericht in London bestätigte am Mittwochabend ein Urteil, wonach Alfie nicht für eine weitere Behandlung nach Rom ausgeflogen werden darf. Die drei Richter wiesen die vom Vater und der Mutter des Jungen eingereichten Beschwerden gegen die Entscheidung zurück.

Der kleine Alfie Evans © AFP

Die Berufungsanträge müssten abgelehnt werden, sagte der Richter Andrew McFarlane und räumte ein, dass dies "schlimm für alle betroffenen Personen sei". Die Eltern könnten ihren Sohn aus dem Krankenhaus nehmen, aber nicht für eine Weiterbehandlung nach Rom bringen.

Der 23 Monate alte Alfie Evans ist an einem seltenen, degenerativen Hirnleiden erkrankt und seit Dezember 2016 im Krankenhaus. Seine Eltern liefern sich seit Monaten einen Rechtsstreit mit den Medizinern des Kinderkrankenhauses Alder Hey in Liverpool. Sie wollten ihn für eine Weiterbehandlung in ein Kinderkrankenhaus des Vatikans verlegen. Neben allen britischen Instanzen hatte aber auch der Europäische Menschenrechtsgerichtshof den Antrag der Eltern abgewiesen.

Paul Diamond, Anwalt des Vaters Tom Evans, sagte während der Anhörung vor dem Berufungsgericht in London, die Eltern erwarteten keine "Wunderbehandlung in Italien", sondern "einfach die notwendige palliative Pflege".

Andrea Williams vom Christlichen Rechtszentrum, dessen Anwälte den Berufungsantrag eingereicht hatten, würdigte nach der erneuten Niederlage die Stärke und Hartnäckigkeit der Eltern. Sie hätten für ihr Kind nichts unversucht gelassen und "jeden Stein umgedreht".

Nach einer Gerichtsentscheidung waren am Montagabend die lebenserhaltenden Geräte abgeschaltet worden. Alfie atmete daraufhin selbständig. Erst 20 Stunden später wurden die Beatmungsgeräte wieder angeschaltet. Der Vater argumentierte, dies zeige, dass der Junge alleine atmen könne und sein Gesundheitszustand "deutlich besser" sei als von den Ärzten angegeben.

Ein Richter in Manchester hatte am Dienstag einen Antrag der Eltern zurückgewiesen, ihn für eine Weiterbehandlung in ein Kinderkrankenhaus des Vatikan zu verlegen. Der Fall habe nun sein "letztes Kapitel" erreicht, urteilte Richter Anthony Hayden. Die Eltern sollten nun die Optionen in Erwägung ziehen, ihr Kind von der Intensivstation der Kinderklinik in Liverpool auf eine Station, in ein Hospiz oder nach Hause zu verlegen.

Der Fall fand wegen des öffentlichkeitswirksamen Engagements der Eltern weit über Großbritannien hinaus Beachtung. Mehr als 200.000 Menschen hatten die Eltern in einer Petition unterstützt. Auch Papst Franziskus setzte sich zuletzt für den kleinen Jungen ein und bot die Behandlung in einem vom Vatikan betriebenen Kinderkrankenhaus in Rom an.