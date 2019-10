Rockstar war während der "schlimmsten Phase" seines Lebens im Vorstand des Clubs

Elton John: FC Watford rettete mich

London (AFP) - Ausgerechnet ein Fußball-Club hat Elton John während der "schlimmsten Phase" seines Lebens in der 80er Jahren gerettet: In all den Jahren, in denen er mit "Drogenabhängigkeit, Traurigkeit, gescheiterten Beziehungen, miesen Geschäften, Gerichtsprozessen und endlosem Aufruhr" zu kämpfen gehabt habe, sei der FC Watford, dessen Vorstandschef er damals war, eine "ständige Quelle des Glücks" gewesen, berichtet der 72-jährige britische Rockstar in seinen neuen Memoiren "Me".

Elton John (M) während eines Spiels seines Clubs © AFP

Während Elton Johns erster Zeit als Vorstandschef schaffte es der Club von den unteren Rängen der vierten Liga bis fast an die Spitze der First Division. Besonders ein Sieg über Manchester United habe ihn damals sehr stolz gemacht, schreibt Elton John: "Zeitungen, die sich bis dato niemals mit Watford befassten, sprachen am nächsten Morgen von Elton Johns Rocket Men".

Während er sich an viele Dinge aus den 80er Jahren nicht mehr erinnern könne, hätten sich die Spiele des Clubs damals in sein "Gedächtnis gebrannt", berichtet der Pop-Veteran weiter. Nicht alle konnten Johns Liebe für den Verein verstehen: So zweifelte Rockstar Rod Stewart ironisch an den Fußballkenntnissen seines Kollegen, weil dieser dem Vorstand eines derart unglamourösen Clubs beitrat.

Und Prinz Philip mokierte sich über Elton Johns Aston Martin, der in den Farben des FC Watson gestrichen war. Der Ehemann von Königin Elizabeth II. riet dem Musiker damals dringend, seinen Wagen zu verkaufen. "Lächerlich. Lässt Dich aussehen wie ein verdammter Dummkopf", sagte der für seine unverblümten Kommentare berüchtigte Prinzgemahl damals.