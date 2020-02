72-Jähriger zu Fans: "Ich habe gerade meine Stimme verloren"

Elton John muss wegen Lungenentzündung Konzert abbrechen

Wellington (AFP) - Offensichtlich den Tränen nahe hat der britische Popsänger Elton John ein Konzert in Neuseeland abbrechen müssen. Mitten in seinem Auftritt gab der 72-Jährige am Sonntagabend vor seinen Fans in Auckland bekannt, dass er an einer Lungenentzündung leide: "Ich kann nicht singen, ich habe gerade meine Stimme verloren." Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie der Sänger daraufhin vor seinem Piano aufsteht und entschuldigend mit den Schulter zuckt: "Ich muss gehen, es tut mir wirklich leid."

Elton John ist derzeit auf Welttournee © AFP

Elton John ist derzeit auf seiner "Farewell Yellow Brick Road"-Welttournee, die 2018 begonnen hatte und Ende dieses Jahres in London enden soll. In Auckland wurde er nach knapp der Hälfte seines Auftrittes von einem Arzt mit dem Stethoskop untersucht. Danach sang er noch zwei Lieder, dann musste er sein Konzert abbrechen. Mit gesenktem Kopf und mit Hilfe seines Teams verließ der Sänger die Bühne.

Später meldete sich der 72-Jährige über das Online-Netzwerk Twitter: "Man hat bei mir schon früher am Tag eine atypische Lungenentzündung diagnostiziert, aber ich wollte Euch die bestmögliche Show bieten." Deshalb sei er aufgetreten. "Ich habe gespielt und aus vollem Herzen gesungen - bis meine Stimme nicht mehr konnte."