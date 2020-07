Neuer Termin soll binnen 24 Stunden verkündet werden

Emirate verschieben erneut Start von erster Mars-Mission

Dubai (AFP) - Die Vereinigten Arabischen Emirate haben den Start ihrer ersten Mars-Mission zum zweiten Mal wegen schlechten Wetters verschoben. Ein neuer Starttermin solle binnen 24 Stunden verkündet werden, teilte die Regierung in Dubai am Mittwoch auf Twitter mit. Ursprünglich sollte die Rakete mit der Mars-Sonde "Al-Amal" ("Hoffnung") am Mittwoch vom japanischen Weltraumbahnhof Tanegashima starten, wegen der ungünstigen Wetterbedingungen wurde der Start aber zunächst auf Freitag verschoben.

Aufnahme vom Kontrollraum der Mission in Dubai © AFP

Nach den Plänen der Emirate soll die Sonde ab Februar 2021 den Roten Planeten umrunden. Ihre Aufgabe ist es, ein umfassendes Bild der Mars-Atmosphäre und seiner meteorologischen Dynamik zu liefern.

Hinter der Mission steht ein ehrgeiziges Ziel der Emirate: In knapp hundert Jahren wollen sie eine Siedlung auf dem Mars errichten. "Al-Amal" soll von einem besonders günstigen Startfenster profitieren: Mit rund 55 Millionen Kilometern kommt der Mars der Erde so nah wie nur alle 26 Monate. Diesen Umstand wollen auch die USA und China für eigene Mars-Missionen nutzen, die ebenfalls im Juli starten sollen.