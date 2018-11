Polizei nimmt fünf Männer fest

Empörung über Video mit brennender Nachbildung des Londoner Grenfell Tower

London (AFP) - In Großbritannien sind fünf Menschen festgenommen worden, die eine Nachbildung des Grenfell Towers angezündet und die Opfer der Brandkatastrophe verhöhnt haben sollen. Die fünf Männer im Alter zwischen 19 und 55 Jahren hätten sich am Montagabend auf einer Wache im Süden Londons gestellt und seien nun in Gewahrsam, teilte die Polizei am Dienstag mit. Gegen sie werde wegen des Verdachts auf "Verstoß gegen die öffentliche Ordnung" ermittelt.

Durch die Brandkatastrophe starben mehr als 70 Menschen © AFP

In dem Video ist zu sehen, wie ein etwa ein Meter hoher Turm mit der Aufschrift "Grenfell Tower" und Pappfiguren an den Fenstern unter wildem Gelächter in Brand gesteckt wird. Zu hören ist dabei: "Helft mir! Helft mir!", "Spring aus dem Fenster" und "Das passiert, wenn man seine Miete nicht bezahlt".

Bei dem Brand im Londoner Grenfell Tower waren im Juni vergangenen Jahres mehr als 70 Menschen ums Leben gekommen. Es war der schwerste Brand in einem Wohngebäude in Großbritannien seit dem Zweiten Weltkrieg.

Das Video, das im Internet kursierte, sorgte für Empörung. Die Vereinigung der Überlebenden und Hinterbliebenen der Katastrophe, Grenfell United, sprach von einem "widerlichen Video". Es sei nicht nur "extrem erschütternd" für die Opfer und deren Angehörige, sondern auch "abscheulich und beleidigend".

Regierungschefin Theresa May bezeichnete das Video als "völlig inakzeptabel". Der leitende Ermittler der Grenfell-Brandkatastrophe, Stuart Cundy, erklärte, er sei entsetzt gewesen, wie "abgestumpft" das Video sei.