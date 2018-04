Japanischer Sieger des Boston Marathon hängt seinen Vollzeitjob an den Nagel

Endlich Zeit fürs Training

Tokio (AFP) - Er hat keinen Sponsor und muss sein Training mit einem Vollzeitjob vereinbaren - trotzdem hat der Japaner Yuki Kawauchi vor wenigen Tagen den Boston Marathon gewonnen. Nach seinem Sieg am Montag kündigte der 31-Jährige zurück in der Heimat am Donnerstag an, dass er seinen Job an einer Grundschule in Saitama nordwestlich von Tokio in einem Jahr aufgeben will, um sich ganz seinem Sport zu widmen.

Yuki Kawauchi nach seinem Sieg in Boston © AFP

"Wenn ich nicht meine Lebenswelt ändere, kann ich nicht mein Bestes geben", sagte Kawauchi nach seiner Landung auf dem Flughafen Tokio-Narita vor Journalisten. Dank der 150.000 Dollar (121.000 Euro) Preisgeld vom Boston-Marathon könne er nun drei bis vier Jahre mit der Arbeit aussetzen. Damit bekomme er die Chance, "mit den Besten zu konkurrieren" und seine persönliche Bestzeit von zwei Stunden, acht Minuten und 14 Sekunden zu unterbieten.

Kawauchi schilderte den Reportern auch, wie sehr ihn sein Sieg in Boston beflügelte. "Ich habe die japanische Flagge am Himmel von Boston wehen sehen", sagte er. "Mir fehlen die Worte um zu beschreiben, was ich dabei empfunden habe." Kawauchi ist der erste Japaner seit 1987 - zufällig sein Geburtsjahr -, der das prestigeträchtige Rennen in der US-Ostküstenmetropole gewann.

Wegen seiner Vollzeitstelle kann Kawauchi im Frühling nicht bei Marathon-Veranstaltungen wie in Paris und Rotterdam mitlaufen. Doch auch wenn er oft beruflich verhindert ist, wurde er im März mit der höchsten Zahl an Marathon-Teilnahmen mit einer Zeit von unter zwei Stunden und 20 Minuten ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen worden: Der Japaner schaffte die gut 42 Kilometer schon 78 Mal in dieser Zeit.