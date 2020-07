Behörden in Kalifornien und Indien verfügen erneut Lockdown-Maßnahmen

England führt nun doch Corona-Maskenpflicht in Geschäften ein

Bangalore (AFP) - Doch eine Maskenpflicht und der erneute Rückgriff auf Schutzmaßnahmen wie Restaurantschließungen und Ausgangssperren - vielerorts wieder steigende Corona-Infektionszahlen zwingen Behörden in aller Welt zum Umsteuern. Nach langem Zögern ließ der britische Premierminister Boris Johson am Montag mitteilen, dass ab dem 24. Juli eine Maskenpflicht in englischen Geschäften gelte. Die kalifornische Regierung verfügte die Schließung aller Restaurant-Innenbereiche. In Indien wurden Ausgangssperren für fast 150 Millionen Menschen beschlossen.

Es gebe zunehmende Belege dafür, dass das Tragen von Atemschutzmasken in geschlossenen Räumen vor dem neuartigen Coronavirus schütze, begründete Johnsons Büro die Einführung einer Maskenpflicht in Englands Geschäften. Verstöße können mit Bußgeldern von bis zu 100 Pfund (109 Euro) geahndet werden. In öffentlichen Verkehrsmitteln in England gilt bereits seit dem 15. Juni eine Maskenpflicht.

Die britische Regierung ist nur für die Corona-Maßnahmen in England zuständig, nicht für Nordirland, Schottland und Wales. Mit fast 45.000 Todesopfern ist Großbritannien das am härtesten von der Pandemie betroffene Land Europas. In der weltweiten Statistik der Corona-Toten rangiert Großbritannien hinter den USA und Brasilien an dritter Stelle.

Die britische Akademie der Medizinischen Wissenschaften warnte in einem am Dienstag veröffentlichen Bericht, eine zweite Ausbreitungswelle des Virus könnte zwischen September und Juni zu 120.000 Todesfällen allein in den Krankenhäusern führen. Sie forderten sofortige Gegenmaßnahmen.

Handlungsbedarf sieht auch der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom. Er ordnete an, dass Restaurants ihre Innenbereiche wieder schließen und auch Bars und Kinos wegen der Pandemie dicht machen.

In 30 der am meisten betroffenen Landkreise des Westküstenstaates werden zudem Kirchen, Einkaufszentren, Fitnessclubs und Friseure geschlossen. Davon betroffen ist auch die Millionenmetropole Los Angeles.

"Wir kehren zurück zu einer abgewandelten Form unserer ursprünglichen Anordnung, zu Hause zu bleiben", sagte Newsom. In Kalifornien hatten Restaurants Ende Mai nach dem Corona-Lockdown wieder öffnen dürfen. Der Bundesstaat erlebt derzeit aber wie eine Reihe anderer Bundesstaaten einen erneuten massiven Anstieg der Corona-Infektionszahlen. Bereits in den vergangenen Wochen machte der Bundesstaat daher viele der Corona-Lockerungen wieder rückgängig.

Landesweit stieg die Zahl der nachgewiesenen Infektionen in den USA um 59.222 auf 3,364 Millionen, wie die Johns-Hopkins-Universität am Montag (Ortszeit) mitteilte. Die Zahl der Todesopfer wuchs um 411 auf 135.582.

Mit einem Anstieg der Neuinfektionen hat auch der nordostindische Bundesstaat Bihar zu kämpfen. Für seine rund 125 Millionen Einwohner soll daher ab Donnerstag bis Monatsende eine Ausgangssperre gelten, wie Vize-Regierungschef Sushil Kumar Modi mitteilte. Er forderte die Bürger auf, Mund und Nase mit "Masken, Taschentüchern oder Handtüchern" zu bedecken, da es "keine Medizin oder Impfung gegen Corona" gebe.

Wenige Stunden zuvor hatten die Behörden in Bangalore eine siebentägige Ausgangssperre ab Dienstagabend um 20.00 Uhr (Ortszeit, 16.30 Uhr MESZ) für die 13 Millionen Einwohner verfügt. Der Verkehr in der südindischen Stadt werde von Notfällen abgesehen ausgesetzt, nur Läden mit lebensnotwendigen Waren dürften geöffnet bleiben.

Auch in den Bundesstaaten Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Kerala und Assam sowie in der Großstadt Pune in Maharashtra wurden wegen der Pandemie neue Beschränkungen des öffentlichen Lebens verfügt.

Ein Corona-Lockdown wurde auch für rund 3,5 Millionen Menschen im südamerikanischen Kolumbien verhängt, insbesondere für Teile der Hauptstadt Bogotá. Bürgermeisterin Claudia López nannte den aktuellen Anstieg der Neuinfektionen in ihrer Stadt "alarmierend".

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hatte am Montagabend beklagt, dass viele Länder mit der Lockerung von Corona-Schutzmaßnahmen auf dem falschen Weg seien. "Das Virus bleibt Staatsfeind Nr. 1, aber das Verhalten vieler Regierungen und Menschen spiegelt das nicht wider", sagte er bei einer Online-Pressekonferenz.