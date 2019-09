40-Jährige war durch mutmaßliche Affäre mit US-Präsident Trump bekannt geworden

Entschädigung für Pornodarstellerin Stormy Daniels nach Festnahme in Strip-Club

Washington (AFP) - Die durch eine mutmaßliche Affäre mit US-Präsident Donald Trump bekannt gewordene Pornodarstellerin Stormy Daniels erhält wegen einer Festnahme in einem Strip-Club eine Entschädigung in Höhe von 450.000 Dollar (rund 411.000 Euro). Die Einigung auf den Betrag sei in einem Schlichtungsverfahren erzielt worden, teilten die Behörden der Stadt Columbus im Bundesstaat Colorado am Freitag (Ortszeit) mit.

Pornodarstellerin Stormy Daniels © AFP

Daniels, die mit richtigem Namen Stephanie Clifford heißt, war im vergangenen Jahr wegen "sexuellen Fehlverhaltens" festgenommen worden, die Vorwürfe gegen sie wurden jedoch schnell wieder fallengelassen. Demnach hatte sie in dem Strip-Club in Columbus Gäste "an bestimmten anatomischen Stellen" berührt. Daniels bezeichnete die Festnahme als politisch motiviert und verklagte die Stadt Columbus wegen der Verletzung ihrer Bürgerrechte. Als Entschädigung verlangte die 40-Jährige zwei Millionen Dollar.

Nach der Einigung auf knapp ein Viertel des Betrags sagte Daniels vor Journalisten, es sei in ihrer Klage "nie wirklich um Geld" gegangen, sondern darum, die Aufmerksamkeit auf das ihr zuteil gewordene Unrecht zu lenken. Ihr Anwalt Clark Brewster sagte, die Klage habe darauf basiert, dass seine Mandantin "nicht wegen ihres Handelns, sondern wegen ihrer Person" zur Zielscheibe der Justiz geworden sei.

Daniels hatte 2016 von Trumps Wahlkampf-Team Schweigegeld in Höhe von 130.000 Dollar erhalten, weil sie 2006 eine sexuelle Beziehung mit dem verheirateten Trump gehabt haben soll. Die US-Justiz hatte die Zahlung in einem Verfahren gegen Trumps früheren Anwalt Michael Cohen als Verstoß gegen das Wahlkampffinanzierungsrecht eingestuft.

Der US-Präsident ist zuletzt wegen der Enthüllungen um sein brisantes Telefonat mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj unter massiven Druck geraten. Wegen der Ukraine-Affäre loten die US-Demokraten derzeit ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump aus.