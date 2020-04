Frau beschwerte sich über Belag - Pizzawerferin erhält nun Vorladung

Erboste Kundin wirft Lieferboten dampfende Salamipizza ins Gesicht

Aachen (AFP) - Weil sie mit dem Belag auf ihrer Pizza nicht einverstanden war, hat eine Frau in Aachen dem Lieferboten kurzerhand eine dampfende Salamipizza ins Gesicht geschleudert. Zuvor hatte sich die Frau bei dem 29-jährigen Pizzaboten über die angeblich falsch belegte Ware beschwert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Ausdruck der Onlinebestellung ließ diese Beschwerde aber als ungerechtfertigt erscheinen.

Streifenwagen © AFP

Die darob sehr erboste Frau griff prompt in den Karton und zweckentfremdete die Pizza als Wurfgeschoss - sozusagen als "Pizza alla Retoura". Herbeigerufene Polizisten hielten den Angaben zufolge später im Protokoll fest, dass die auf dem Boden, im Gesicht und in den Haaren des Boten verteilte Pizza "mit der Bestellquittung und der Beschreibung in der Karte übereinstimmt".

Die Frau soll wegen des Vorfalls nun vorgeladen werden. "Die Vorladung wegen Körperverletzung schicken wir wie immer per Post, aber lieber nicht als Übergabeeinschreiben", erklärte die Aachener Polizei.