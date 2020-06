Hunderte feiern am Wochenende vor Bars und in den Straßen

Erboster Gouverneur droht New Yorkern mit neuem Lockdown

New York (AFP) - Weil viele New Yorker am Wochenende trotz der Corona-Beschränkungen in großen Gruppen vor Bars zusammenstanden und auf der Straße feierten, hat Gouverneur Andrew Cuomo erbost mit der Rückkehr zu strikten Corona-Auflagen gedroht. Sein Büro habe 25.000 Beschwerden über Verstöße gegen die Regeln zur Wiedereröffnung von Geschäften erhalten, teilte Cuomo mit. Viele New Yorker waren an dem sonnigen Wochenende nach draußen geströmt.

"Viele Verstöße gegen Abstandsgebot, Partys in der Straße, Restaurants und Bars beachten Gesetze nicht", schrieb Cuomo im Onlinedienst Twitter. "Gesetz durchsetzen oder der Staat wird handeln", warnte er lokale Behörden.

Die von der Corona-Pandemie wochenlang besonders hart getroffene Metropole New York befindet sich in Phase eins eines vierstufigen Lockerungsplans von Cuomo. Restaurants und Bars dürfen Essen und Getränke zum Mitnehmen anbieten, Sitzplätze auch draußen aber nicht. Die Corona-Beschränkungen sehen derzeit zudem ein Verbot von Ansammlungen von mehr als zehn Menschen vor. Auch das Trinken von Alkohol auf öffentlichen Plätzen ist verboten.

Der Gouverneur veröffentlichte ein Video, auf dem hunderte Menschen zu sehen waren, die Freitagabend in einer Straße in Manhattan feierten. Cuomo schrieb dazu: "Bringt mich nicht dazu, dahin zu kommen." An den Folgen einer Coronavirus-Infektion sind im Bundesstaat New York bisher fast 31.000 Menschen gestorben, wie aus Zahlen der Johns Hopkins Universität hervorgeht. Auf dem Höhepunkt der Krise im April starben täglich fast 800 Menschen.