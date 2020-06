Milton Glaser starb an seinem 91. Geburtstag in Manhattan

Erfinder des "I love New York"-Logos gestorben

New York (AFP) - Er hatte ein großes Herz für den Big Apple: Mit seinem Logo "I love New York", wobei ein rotes Herz das Wort love ersetzt, hat Milton Glaser eine ewige Liebeserklärung für die US-Ostküstenmetropole geschaffen. Nun ist der bekannte Designer am Freitag in Manhattan gestorben, wie seine Frau Shirley Glaser der "New York Times" bestätigte. Es war sein 91. Geburtstag.

T-shirt mit Glasers Logo in einem Laden am Times Square. © AFP

Glaser wurde als Sohn ungarischer Immigranten in der New Yorker Bronx geboren. Er galt als der Doyen der US-Grafikdesigner. Mit seinem oftmals farbenfrohen Retro-Stil sorgte er dafür, der amerikanischen Popkultur optisch eine Identität zu geben. Gemeinsam mit Clay Felker gründete er 1968 das "New York Magazine", für dessen Design er bis 1977 verantwortlich war.

1977 schuf er für eine Tourismus-Kampagne das weltberühmte Logo "I love New York". Bis heute kommt kein Souvenirshop der Stadt ohne es aus, weltweit fand es unzählige Nachahmer. Den Geist der damaligen Zeit fing Glaser unter anderem aber auch mit einem Bob-Dylan-Plakat ein, das den Sänger im schwarzen Profil nach Art eines Scherenschnitts mit knallbunter psychedelischer Mähne zeigt. Er entwarf zudem das Emblem der Brooklyn-Brauerei sowie das Plakat für die letzte Staffel der TV-Kultserie "Mad Man".

"Was Milton Glaser New York gegeben hat, wird ihn noch lange überleben", erklärte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo auf Twitter. "'I (Heart) New York' war zu der Zeit, als er es schuf, das perfekte Logo und ist es bis heute. Wir haben einen brillanten Designer und einen großartigen New Yorker verloren", fügte er hinzu.