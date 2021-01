50-jähriger Chef protestierte gegen Abschiebung seines Mitarbeiters aus Guinea

Erfolgreicher Hungerstreik - Bäckerlehrling kann in Frankreich bleiben

Besançon (AFP) - Großer Erfolg für den französischen Bäckermeister Stéphane Ravacley: Der 50-Jährige aus Besançon kann seinen elftägigen Hungerstreik gegen die Abschiebung eines Lehrlings aus Guinea endlich beenden. Der 18-Jährige darf in Frankreich bleiben, wie Ravacley am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Bäckermeister Stéphane Ravacley © AFP

"Laye hat eine Aufenthaltsgenehmigung! Und er kann ab Dienstag wieder arbeiten", sagte der glückliche Bäckermeister AFP. "Das ist eine Riesenfreude, ein echter Sieg."

"Der Mut von Stéphane Ravacley hat gesiegt - dank der Welle der Solidarität, die er ausgelöst hat", schrieb der französische Europapolitiker Raphaël Glucksmann auf Twitter. Glucksmann hatte den Bäcker und seinen Lehrling in einem offenen Brief an Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron unterstützt. Den Aufruf unterzeichneten mehr als 40 Schauspieler, Sänger und anderen Prominente, darunter auch Oscar-Preisträgerin Marion Cotillard ("La vie en rose").

Ravacley war am 3. Januar in Hungerstreik getreten, um die Abschiebung seines Lehrlings zu verhindern. Zuletzt musste er mit einem Schwächeanfall ins Krankenhaus, nachdem er sich tagelang nur von klarer Brühe ernährt hatte. Dennoch wollte er den "Kampf" bis zum Ende fortsetzen - nun hat er gewonnen.