Schauspielerin Imelda Staunton soll alte Queen Elizabeth II. spielen

Erfolgsserie "The Crown" endet schon nach der fünften Staffel

Los Angeles (AFP) - Die Erfolgsserie "The Crown" wird schon nach der fünften Staffel enden - und damit eine Staffel früher als geplant. Wie die Macher der Netflix-Serie über das britische Königshaus am Freitag im Onlinedienst Twitter verkündeten, wird in der letzten Staffel die britische Schauspielerin Imelda Staunton die Rolle von Queen Elizabeth II. übernehmen.

Imelda Staunton, 2018 in London © AFP

"The Crown"-Erfinder und Drehbuchautor Peter Morgan erklärte, er habe zu Beginn eigentlich sechs Staffeln geplant. Bei der Arbeit an den Geschichten für die fünfte Staffel sei ihm aber klar geworden, dass diese Staffel "die perfekte Zeit und der perfekte Ort" für das Ende der Serie sei.

Seit November ist auf Netflix die dritte Staffel zu sehen. In der fünften Staffel löst die 64-jährige Staunton, die unter anderem aus den "Harry Potter"-Filmen bekannt ist, dann Oscar-Preisträgerin Olivia Colman als Queen Elizabeth II. ab.

Staunton erklärte, sie habe "The Crown" von Anfang an gerne angeschaut. Colman und deren Vorgängerin Claire Foy aus Staffel eins und zwei hätten "etwas Besonderes und Einzigartiges" aus Morgans Drehbüchern gemacht. Es sei "eine Freude" gewesen, ihnen dabei zuzuschauen. Sie fühle sich daher sehr geehrt, "The Crown" nun zu Ende zu bringen.