Verstorbener Unternehmer soll Sexualverbrechen begangen haben

Ermittler durchsuchen in Epstein-Affäre Pariser Wohnung des US-Millionärs

Paris (AFP) - Pariser Ermittler haben die Wohnung des verstorbenen US-Multimillionärs Jeffrey Epstein durchsucht, dem Sexualverbrechen zur Last gelegt werden. Zudem wurden die Räume einer Model-Agentur durchsucht, die von Epsteins französischem Geschäftspartner Jean-Luc Brunel gegründet wurde, wie es am Dienstag von Seiten der Ermittler hieß.

Ein Epstein gehörendes Wohnhaus in Paris © AFP

Die Beamten nahmen Epsteins Wohnung in der noblen Avenue Foch im Westen von Paris unter die Lupe sowie die Model-Agentur Karin Models. Eine Stellungnahme lehnte die Agentur ab.

Die französische Justiz hatte im August Ermittlungen wegen Verdachts auf Vergewaltigung und andere sexuelle Übergriffe im Zusammenhang mit dem Fall Epstein eingeleitet. Epstein und Komplizen werden verdächtigt, an einem internationalen Sexhandel-Ring beteiligt gewesen zu sein. Zu den Opfern sollen Minderjährige und junge Frauen gehören.

Epstein hatte im August nach Angaben des US-Justizministeriums Suizid in seiner New Yorker Gefängniszelle begangen. Er war in den USA wegen verschiedener Sexualverbrechen angeklagt.

Bei einer Verurteilung hätten dem US-Multimillionär, der gute Kontakte zu zahlreichen Politikern und Prominenten hatte, bis zu 45 Jahre Haft gedroht. Epstein war früher unter anderen mit dem heutigen US-Präsidenten Donald Trump und Ex-Präsident Bill Clinton befreundet.