35-Jähriger wegen Herstellens von Sprengstoff und Drogenhandels in U-Haft

Ermittler finden chemische Substanzen und Rohrbombe in Wohnung bei Reutlingen

Reutlingen (AFP) - Bei der Durchsuchung der Wohnung eines 35-Jährigen aus dem baden-württembergischen Landkreis Reutlingen haben Ermittler eine Rohrbombe, chemische Substanzen und Drogen entdeckt. Der bereits mehrfach einschlägig vorbestrafte Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Tübingen und die Polizei Reutlingen am Donnerstag mitteilten. Hinweise auf ein politisches Motiv des Verdächtigen lagen zunächst nicht vor.

Blaulicht auf Polizeiwagen © AFP

Auch gibt es demnach bislang keine Anhaltspunkte, dass der Mann die Sprengstoffe für eine andere Straftat verwenden wollte. Der 35-Jährige hatte offenbar in den vergangenen Monaten im Internet Substanzen bestellt, die zur Herstellung von Sprengstoffen geeignet sind. Die Untersuchung der in seiner Wohnung gefundenen Substanzen dauerte noch an. Gegen den Mann wird wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und unerlaubten Handels mit Marihuana ermittelt.