Kripo Fürstenfeldbruck richtet Medien-Upload-Portal ein

Ermittler hoffen nach Randale vor Starnberger Polizeiwache auf Fotos und Videos

Ingolstadt (AFP) - Nach dem Krawall vor einer Polizeiwache im bayerischen Starnberg haben die Ermittler die Bevölkerung um Unterstützung gebeten: Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck richtete ein Uploadportal im Zusammenhang mit dem versuchten Sturm der Polizeiwache durch Jugendliche ein, wie die Beamten am Montag in Ingolstadt mitteilten.

Eingeschlagenes Fenster der Polizeiinspektion Starnberg © AFP

Die Beamten hoffen auf Foto-, Video- oder Audioaufnahmen, die am Donnerstagabend zwischen 21.30 und 22.30 Uhr am Ort des Geschehens entstanden. Zu etwa dieser Uhrzeit hatte eine größere Gruppe Jugendlicher versucht, gewaltsam in die Polizeiinspektion Starnberg einzudringen.

Anlass war die Ingewahrsamnahme eines 15-Jährigen Randalierers am Rande des Sommerfests einer benachbarten Schule. Die Polizei setzte ein massives Aufgebot ein, um die Lage zu beruhigen.