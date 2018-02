Leipziger bewarb sich bei drei ausländischen Geheimdiensten

Ermittler nehmen Möchtegern-Spion fest

Karlsruhe (AFP) - Die Bundesanwaltschaft hat gegen einen Mann aus Leipzig Haftbefehl erwirkt, der sich gleich bei drei ausländischen Geheimdiensten als Spion beworben hat. Der 27-Jährige habe in entsprechenden Bewerbungsschreiben "eindringlich" darum gebeten, "als Agent tätig werden zu dürfen", teilte die Bundesanwaltschaft am Freitag in Karlsruhe mit.

Bundesanwaltschaft ermittelt gegen mutmaßlichen Spion © AFP

Der Behörde zufolge erklärte sich der Möchtegern-Spion in seinen Schreiben bereit, sämtliche von ihm verlangten Tätigkeiten auszuführen und auch Informationen "operativ" zu beschaffen. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs entließ ihn unter Auflagen auf freien Fuß.