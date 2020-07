Staatsanwaltschaft: Drei verschiedene Brandherde in gotischer Kirche festgestellt

Ermittlungen wegen Brandstiftung nach Feuer in Kathedrale von Nantes

Nantes (AFP) - Nach dem Großbrand in der Kathedrale von Nantes hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen möglicher Brandstiftung eingeleitet. Es seien "drei verschiedene Brandherde" in der gotischen Kirche festgestellt worden, sagte der Staatsanwalt Pierre Sennès der Nachrichtenagentur AFP am Samstag. Dutzende Feuerwehrleute hatten den Brand in der Sankt-Peter-und-Paul-Kathedrale nach einem rund zweistündigen Einsatz unter Kontrolle gebracht. Nach Feuerwehrangaben wurde die große Orgel in der Kathedrale offenbar vollständig zerstört.

Feuerwehrleute im Einsatz gegen den Brand in der Kathedrale von Nantes © AFP

Derzeit werde untersucht, ob es sich bei der Brandursache um Brandstiftung gehandelt haben könne, sagte Sennès. Für Schlussfolgerungen sei es jedoch noch zu früh. Nötig sei noch eine Vielzahl weiterer Untersuchungen.

Der Großbrand in der Kathedrale aus dem 16. Jahrhundert war am frühen Samstagmorgen ausgebrochen. Dutzende Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen, bevor der Brand gegen 10.00 Uhr weitgehend eingedämmt war.