Überreste von mindestens 25 Menschen geborgen

Erneut Massengrab in mexikanischem Bundesstaat Jalisco entdeckt

Guadalajara (AFP) - Im mexikanischen Bundesstaat Jalisco ist erneut ein Massengrab entdeckt worden. Aus dem Grab in der Nähe der Großstadt Guadalajara wurden die Überreste von mindestens 25 Menschen geborgen, wie die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats am Sonntag mitteilte. Sie wurden in eine örtliche Leichenhalle zur weiteren Untersuchung gebracht.

Das Gelände nahe Guadalajara mit dem Massengrab © AFP

Das Grab war den Angaben zufolge am Donnerstag auf einem Grundstück in der Gemeinde El Salto von den Behörden entdeckt worden. Zuvor hatte nach Angaben von Nachbarn ein Hund Knochen auf dem ungenutzten landwirtschaftlichen Gelände gefunden.

In diesem Jahr wurden damit bereits die Überreste von 115 Menschen in geheimen Gräbern in Jalisco gefunden. Die meisten dieser Gräber wurde nahe Guadalajara entdeckt, Mexikos zweitgrößter Stadt. In Jalisco hat die Gewalt in den vergangenen fünf Jahren stark zugenommen. In dem Bundesstaat ist das mächtige Drogenkartell Jalisco Nueva Generación aktiv, das die USA als eine der gefährlichsten kriminellen Banden der Welt betrachten.