Mehr als 127.000 neue Fälle binnen 24 Stunden

Erneut Rekord an Corona-Neuinfektionen in den USA

Washington (AFP) - Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in den USA am dritten Tag in Folge einen Rekord erreicht. Bis Freitag wurden mehr als 127.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden registriert, wie die Johns Hopkins-Universität meldete. Die Zahl der Todesfälle stieg um 1149. Es war der vierte Tag in folge, dass die Zahl der Todesopfer bei mehr als 1000 lag.

Pop-up-Testzentrum in Los Angeles © AFP

Insgesamt wurden in den USA bislang mehr als 9,7 Millionen Corona-Infektionen und mehr als 236.000 Todesfälle registrieren. Die Vereinigten Staaten sind damit das am schwersten von der Pandemie betroffene Land weltweit.