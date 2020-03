Behörden melden aber 39 Neuinfektionen bei aus Ausland eingereisten Menschen

Erneut keine Coronavirus-Ansteckungen innerhalb Chinas

Peking (AFP) - China hat erneut keine Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus innerhalb des Landes registriert. Es seien allerdings 39 Neuinfektionen bei aus dem Ausland eingereisten Menschen festgestellt worden, teilte die Nationale Gesundheitskommission am Montag mit. Jeweils zehn Fälle wurden aus Peking und Shanghai gemeldet.

Menschen mit Masken in Peking © AFP

Neun weitere Infizierte starben demnach in der Volksrepublik - alle in der Millionenmetropole Wuhan, wo die Pandemie im Dezember ihren Anfang genommen hatte. Seitdem infizierten sich in Festlandchina mehr als 81.000 Menschen, 3270 Infiziert starben.

Nach drastischen Eindämmungsmaßnahmen ging die Zahl der Neuinfektionen in China massiv zurück. Mittlerweile bereiten den Behörden nach eigenen Angaben insbesondere die aus dem Ausland eingeschleppten Infektionen Sorgen.