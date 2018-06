Dramatische Lage bei Karlsruhe und Mannheim - Feuerwehren im Dauereinsatz

Erneut massive Überschwemmungen durch heftige Gewitter im Westen Deutschlands

Karlsruhe (AFP) - Erneut haben heftige Unwetter im Westen Deutschlands für schwere Überschwemmungen gesorgt. Besonders betroffen waren nach Angaben von Feuerwehr und Polizei die Regionen um Karlsruhe und Mannheim in Baden-Württemberg. Gewitter mit Starkregen und Hagel setzten in der Nacht zu Freitag zahlreiche Gemeinden im Landkreis Karlsruhe unter Wasser, die Einsatzkräfte meldeten dort 200 Einsätze.

Pumpeinsatz in Sindelfingen © AFP

"Ganze Straßenzüge wurden zu reißenden Flüssen und Bäche traten über die Ufer", teilte der Kreisfeuerwehrverband des Landkreises Karlsruhe mit. Mehrere Gemeinden seien regelrecht von "Wassermassen eingeschlossen" worden. 300 Einsatzkräfte seien die ganze Nacht über im Einsatz gewesen, "unzählige Keller" seien vollgelaufen.

Das Unwetter traf demnach unter anderem die Gemeinden Kraichtal, Menzingen, Östringen, Bretten, Sulzfeld und Bruchsal. Infolge von Blitzeinschlägen fiel in mehreren Orten der Strom aus. Mitarbeiter der Stromversorger waren laut Feuerwehr ebenfalls im Dauereinsatz.

In Mannheim liefen einer ersten Bilanz der Polizei zufolge rund 100 Keller voll, im umliegenden Rhein-Neckar-Kreis weitere rund 150. Die Feuerwehren seien in der Nacht mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz gewesen. Für zusätzliche Schäden sorgten Sturmböen. So stürzten in Mannheim an mehreren Stellen Bäume auf Straßen. Die Polizei zählte mehr als 200 Notrufe. Auch Heidelberg war von dem Unwetter betroffen, wenngleich in geringerem Ausmaß.

Auch Autobahnen waren betroffen. Auf der A8 bei Pforzheim war nach Angaben der Polizei ein Fahrstreifen gesperrt, weil ein Erdrutsch Geröllmassen auf die Fahrbahn spülte. In Sternenfels schlug ein Blitz in ein Haus ein, es entstand Schaden in sechsstelliger Höhe.

Bereits am Donnerstag hatten massive Gewitter mit Starkregen Teile von Rheinland-Pfalz getroffen. In Betzdorf und Kirchen kam es laut Polizei zu "starken Überschwemmungen", weil die Kanalisation die Wassermassen nicht mehr aufnehmen konnte und Gullys überliefen. "Die Wasserfontänen schossen bis zu zwei Meter aus den Kanalschächten hervor", hieß es. Keller liefen voll, es gab auch Erdrutsche. Die Bahnstrecke von Betzdorf nach Dillenburg war zeitweise gesperrt.

Erst einige Tage zuvor war es in Nordrhein-Westfalen zu schweren Schäden durch eine Unwetterfront gekommen. Besonders betroffen war unter anderem Wuppertal. Es gab dort hunderte Feuerwehreinsätze.