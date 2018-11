24-Jähriger watete bei Attacke in hüfthohem Wasser

Erneuter Hai-Angriff auf Surfer vor Küste Australiens

Sydney (AFP) - Vor der Küste Australiens ist erneut ein Surfer von einem Hai attackiert und verletzt worden. Der 24-Jährige sei im Rahmen bei einer Trainingseinheit an einem Strand im Bundesstaat New South Wales durch hüfthohes Wasser gewatet, als er eine "kräftige Peitschbewegung gegen seine Beine" gespürt habe, teilten die Rettungskräfte am Samstag mit. Der Surfer habe schwere Schnittverletzungen, Blutungen und Stichverletzungen am rechten Bein sowie Schnittverletzungen an einer Hand erlitten.

Hai-Warnung in Australien © AFP

Die Behörden sperrten den rund 130 Kilometer südlich von Sydney gelegenen Strand nach dem Vorfall ab und versuchten zu ermitteln, welche Art von Hai für den Angriff verantwortlich war. Es handelte sich bereits um die sechste Attacke vor den australischen Küsten in diesem Jahr. Im September kam ein Schwimmer bei einem Hai-Angriff ums Leben.

Weil immer mehr Menschen Wassersport betreiben, werden auch Hai-Angriffe häufiger. Zu Verletzungen kommt es aber eher selten.