"Costa Deliziosa" stößt bei starkem Wind beinahe mit Yacht zusammen

Erneuter Unfall mit Kreuzfahrtschiff in Venedig knapp verhindert

Rom (AFP) - Rund einen Monat nach dem Zusammenstoß eines Kreuzfahrtschiffs mit einem kleineren Touristenschiff in Venedig ist ein ähnlicher Unfall knapp verhindert worden. Ein vom venezianischen Künstler Roberto Ferrucci veröffentlichtes Video zeigt, wie das Kreuzfahrtschiff "Costa Deliziosa" am Sonntag bei starkem Wind von einem Schlepperdienst aus der Lagune gezogen wird - und dabei einer am Kai vertauten Yacht gefährlich nahe kommt.

Venedigs Bewohner wollen Kreuzfahrtschiffe auf Distanz halten © AFP

Der Zwischenfall ereignete sich nach Angaben der Nachrichtenagentur AGI in der Nähe des berühmten Markusplatzes. Der Hauptschlepper zog den Kreuzfahrtriesen von der Yacht weg, bevor die beiden Schiffe zusammenstießen. Die Besatzung der Yacht habe sich vorsichtshalber aber auf das Festland gerettet.

Erst Anfang Juni hatte das Kreuzfahrtschiff "MSC Opera" beim Anlegen in Venedig ein Ausflugschiff gerammt, weil der Antrieb im Schubbefehl blockierte. Vier Menschen wurden verletzt.

Der erneute Zwischenfall ließ die Kontroverse um Venedigs Kreuzfahrttourismus wiederaufleben. Nach Angaben von Kultur- und Umweltschützern gefährden die Wellen der riesigen Schiffe die Fundamente des Weltkulturerbes und bedrohen das sensible ökologische Gleichgewicht in der Lagune. Pläne der Regierung, größere Schiffe vom historischen Zentrum der berühmten Lagunenstadt fernzuhalten, wurde bis heute nicht umgesetzt.