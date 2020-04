Oft aus dem Ausland kommende Arbeiter leben unter schlechten Bedingungen

Erste Corona-Infektionen auf WM-Baustellen in Katar

Doha (AFP) - Auf den wegen ihrer schlechten Arbeitsbedingungen oft kritisierten WM-Baustellen in Katar ist das Coronavirus ausgebrochen. Es seien fünf Infektionen registriert worden, teilte am Mittwoch das Organisationskomitee für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 mit. Die fünf Arbeiter seien an drei verschiedenen Stadion-Baustellen im Einsatz gewesen.

Modell des Al-Thumama-Stadions © AFP

Katar lässt sieben neue Stadien für die WM in zwei Jahren bauen. Die Bedingungen für die Arbeiter auf den Baustellen sorgen immer wieder für Kritik von Menschenrechtsorganisationen. Viele der aus dem Ausland kommenden Arbeiter leben und arbeiten unter schlechten Bedingungen und erhalten oft wenig oder auch gar kein Geld.

90 Prozent der 2,75 Millionen Einwohner Katars sind Ausländer. Die meisten stammen aus Entwicklungsländern und arbeiten auf den WM-Baustellen in dem Golfstaat.