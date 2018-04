Astronaut soll am 6. Juni zur Raumstation starten - Erster deutscher Kommandant

Erste Experimente für "Horizons"-Mission von Alexander Gerst auf dem Weg zur ISS

Köln (AFP) - Die ersten Experimente für die bevorstehende "Horizons"-Mission des deutschen ESA-Astronauten Alexander Gerst sind auf dem Weg zur Internationalen Raumstation: Am Montagabend um 22.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit startete vom US-Weltraumbahnhof Cape Caneveral eine "Falcon 9"-Trägerrakete mit einer "Dragon"-Kapsel zur ISS, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln mitteilte. Das Versorgungsraumschiff soll am Mittwoch andocken.

Alexander Gerst im Columbus-Trainingsmodul beim DLR in Köln © AFP

Gerst soll am 6. Juni mit einer "Sojus"-Rakete vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zur ISS abheben und dort bis zum 10. Dezember 187 Tage leben und arbeiten. Auf seiner zweiten Langzeitmission wird der 41-Jährige zahlreiche Experimente vornehmen und ab August der erste deutsche Kommandant der Raumstation sein.

Die nun gestartete "Dragon"-Kapsel enthält neben Versorgungsgütern wie Lebensmitteln und Kleidung für die Astronauten auch Nutzlasten für die Forschung auf der ISS. Dazu zählen laut DLR die Experimente "Myotones", "Metabolicspace", "Spacetex-2" und "Asim". Weitere Experimente für Gersts "Horizons"-Mission werden in den kommenden Wochen zur ISS gebracht.

"Myotones" ist eines der medizinischen Experimente, an denen Gerst teilnehmen wird. Wissenschaftler der Berliner Charité und der Universität von Southampton wollen damit die biomechanischen Eigenschaften des ruhenden menschlichen Muskels untersuchen. Die Ergebnisse sollen für die astronautische Raumfahrt genutzt werden und künftig auch in die Rehabilitation nach Knochenbrüchen einfließen.

Beim Experiment "Metabolicspace" des Instituts für Luft- und Raumfahrttechnik der Technischen Universität Dresden handelt es sich um ein am Körper tragbares Analysesystem für Körper- und Stoffwechselfunktionen. Es soll die Überwachung und Auswertung des Astronautentrainings auf der ISS in Zukunft deutlich erleichtern und verbessern.

Den Komfort von Astronauten während des Trainings verbessern soll das Experiment "Spacetex 2". Dabei handelt es sich um eine speziell für die ISS hergestellte Funktionskleidung, die von einem Forschungsverbund aus den Hohenstein-Instituten, der Charité Berlin und dem DLR entwickelt wurde.

Beim Experiment "Asim" der europäischen Weitraumagentur ESA geht es um Gewitterstürme in der oberen Erdatmosphäre, die seit vielen Jahren von Wissenschaftlern beobachtet werden. "Asim" soll auf die untere Außenplattform des europäischen Columbus-Labors an der ISS montiert werden und von dort mindestens zwei Jahre lang die Wechselwirkung zwischen Gammastrahlung, Blitzen und Entladungen in der Hochatmosphäre beobachten.

An der Bord der "Dragon"-Kapsel befindet sich auch eine sogenannte Zeitkapsel, die von Auszubildenden des DLR hergestellt wurde. Mit wissenschaftlichen Experimenten hat die kleine Aluminiumkugel nichts zu tun: Sie enthält auf einem Datenträger gespeicherte Wünsche und Zukunftsvorstellungen von Schülern aus ganz Deutschland.

Gerst wird die Zeitkapsel auf der ISS versiegeln und nach seiner Rückkehr der Stiftung "Haus der Geschichte" in Bonn übergeben. Das zeitgeschichtliche Museum wird sie dann bis zum Jahr 2068 verschlossen aufbewahren - erst 50 Jahre nach der "Horizons"-Mission von Gerst soll die kleine Kapsel geöffnet werden und dann einen Blick zurück auf die Zukunftswünsche der heutigen Generation ermöglichen.