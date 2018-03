Siegerin will Bewusstsein für Probleme von Minderheit stärken

Erste Wahl zur Miss Albinismus in Simbabwe

Harare (AFP) - Erstmals sind in Simbabwe 13 Frauen zur Wahl der Miss Albinismus angetreten. Die Teilnehmerinnen stolzierten am Freitagabend in einem Club in der Hauptstadt Harare in traditionellen afrikanischen Gewändern und im Abendkleid über den Laufsteg und mussten sich zahlreichen Fragen der Jury stellen. Strahlende Siegerin war die 22-jährige Studentin Sithembiso Mutukura.

Miss Albinismus Sithembiso Mutukura (rechts) © AFP

Viele Menschen schauten auf Albinos herab, sagte Mutukura nach ihrem Sieg. "Ich habe viel durchgemacht, aber ich will, dass Menschen mit Albinismus mutig sind und sich im Leben durchsetzen."

Albinismus ist eine genetisch bedingte Störung der Pigmentbildung in Haut, Haaren und Augen. In Ländern im Osten und Süden Afrikas, etwa in Tansania, Malawi, Burundi und Mosambik, werden Albinos tätlich angegriffen, oft schon als Kinder. Immer wieder werden Albinos ermordet, um aus ihren Gliedmaßen "Zaubertränke" zu brauen, die angeblich Glück und Wohlstand bringen sollen. Albinismus ist in Afrika weit stärker verbreitet als in anderen Teilen der Welt.

Die Organisatorin der Miss-Wahl, Brenda Mudzimu, träumt von einem globalen Schönheitswettbewerb für Albinos. "Wir wollen alle Ecken der Welt erreichen", sagte sie. Vorerst war der Rahmen jedoch etwas bescheidener: Siegerin Mutukura gewann neben einem Krönchen einen Präsentkorb mit Lebensmitteln und umgerechnet 70 Euro - eine hübsche Summe Geld im armen Simbabwe.