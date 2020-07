Schwere Regenfälle und lebensgefährliche Sturzfluten erwartet

Erster Hurrikan der Saison erreicht texanische Küste

Houston (AFP) - Der erste Hurrikan der Saison hat die texanische Küste erreicht. Wirbelsturm "Hanna" traf am Samstag (Ortszeit) in Padre Island auf Land, wie das US-Hurrikanwarnzentrum NHC mitteilte. Im südlichen Texas und dem Nordosten Mexikos erwarten die Experten in den kommenden Tagen schwere Regenfälle und lebensgefährliche Sturzfluten.

Wirbelsturm "Hanna" © AFP

Dem besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffenen US-Bundesstaat droht damit weiteres Ungemach. US-Präsident Donald Trump schrieb im Kurzmitteilungsdienst Twitter, seine Regierung habe den Wirbelsturm aufmerksam im Blick. Die Bewohner sollten sich an diE Anweisungen der örtlichen Katstrophenschutzbehörden halten.

Vor der Küste von Hawaii bewegte sich der Hurrikan "Douglas" voran. Der NHC erwartet, dass er am Sonntag und Montag über den Us-Bundesstaat hinwegziehen wird. Tropensturm "Gonzalo" zog unterdessen über die Karibik. Die venezolanischen Medien meldeten hohen Wellengang und Stromausfälle durch den Sturm.