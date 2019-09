Hassa al-Mansuri soll acht Tage auf ISS bleiben

Erster arabischer Astronaut erreicht Internationale Weltraumstation

Baikonur (AFP) - Als erster Araber ist der Astronaut Hassa al-Mansuri aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zur Internationalen Raumstation (ISS) gereist. Die russische Sojus-Kapsel mit dem 35-Jährigen an Bord dockte am Mittwoch an der ISS an. Gemeinsam mit al-Mansuri erreichten die US-Astronautin Jessica Meir und der russische Kosmonaut Oleg Skripotschka nach sechsstündiger Reise die Weltraumstation.

Al-Mansuri (M.) mit Meir und Skripotschka © AFP

Sie wurden dort von den bislang sechs Besatzungsmitgliedern der ISS empfangen, wie die US-Weltraumagentur Nasa im Kurzbotschaftendienst Twitter schrieb. Die Sojus-Rakete war am Mittwoch vom kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur gestartet.

Al-Mansuri soll acht Tage auf der ISS verbringen. Vor ihm gab es erst zwei Raumfahrer aus arabischen Staaten - 1985 aus Saudi-Arabien und 1987 aus Syrien. Auch für die 42-jährige Nasa-Astronautin Meir ist es der erste Raumflug. Dagegen hat Skripotschka mit zwei ISS-Missionen und insgesamt 159 Tagen Aufenthalt im All bereits umfangreiche Erfahrungen gesammelt.