Erster in den Tropen geborener Eisbär Inuka eingeschläfert

Singapur (AFP) - Inuka, der erste in den Tropen geborene Eisbär, ist wegen gesundheitlicher Probleme eingeschläfert worden. Der Zoo von Singapur trauerte am Mittwoch um einen seiner beliebtesten Bewohner. Der Bär wurde 27 Jahre alt.

Inuka am 13. April in seinem Gehege

Inuka wurde am 26. Dezember 1990 im Singapurer Zoo geboren und eroberte von Anfang an die Herzen der Besucher. "Die Singapurer kannten ihn, seit er ein Baby war, sie sahen ihn aufwachsen und altern", sagte einer der Tierpfleger, Mohan Ponichamy. "Es war ein Privileg und eine Ehre, sein Pfleger zu sein. Aber es wäre nicht fair gewesen, sein Leiden zu verlängern."

Schon seit einigen Jahren machte sich das Alter des Eisbären bemerkbar, unter anderem litt er unter Arthritis. Anfang April stellten die Tierärzte eine deutliche Verschlechterung seines Gesundheitszustands fest. Als sich trotz intensiver Behandlung keine Besserung einstellte, wurde die Einschläferung des Tiers beschlossen.

Inukas Vater Nanook war in der kanadischen Wildnis gefangen worden, seine Mutter Sheeba stammte aus einem Zoo in Deutschland. Nach Inukas Tod will der Singapurer Zoo keine Eisbären mehr aufnehmen. In der Wildnis leben nach Angaben der Umweltorganisation WWF nur noch 22.000 Eisbären. Die Tiere gelten als vom Aussterben bedroht.