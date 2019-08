Maschine soll Waldbrände in Paraguay löschen helfen

Erstes von G7 finanziertes Löschflugzeug im Amazonas-Gebiet im Einsatz

Paris (AFP) - Wenige Tage nach dem Ende des G7-Gipfels in Biarritz ist das erste von den G7 finanzierte Löschflugzeug im Amazonasgebiet im Einsatz. Das Flugzeug sei am Mittwoch in Paraguay gestartet, um das Land im Kampf gegen die Waldbrände im Amazonas-Gebiet zu unterstützen, teilte die französische Präsidentschaft am Donnerstag mit.

Waldbrand in Bolivien © AFP

Weitere Flugzeuge sollten "in den kommenden Stunden" starten und vor allem in Bolivien zum Einsatz kommen. Das nördliche Nachbarland von Paraguay wird derzeit ebenfalls von schweren Waldbränden heimgesucht.

Die G7 hatten am Montag Soforthilfen in Höhe von 20 Millionen Dollar (18 Millionen Euro) für den Kampf gegen die verheerenden Waldbrände in Südamerika bewilligt. Koordiniert wird der Einsatz von Chile.

Einen mit den Mitteln der G7 finanzierten Einsatz in Brasilien erwähnte Paris zunächst nicht. Brasiliens ultrarechter Staatschef Jair Bolsonaro hatte das Angebot der G7 zunächst zurückgewiesen. Unter wachsendem Druck lenkte Bolsonaro zuletzt jedoch ein. Am Dienstag zeigte sich die Regierung in Brasília unter bestimmten Bedingungen "offen" für die internationale Hilfe.

"Unser Plan liegt auf dem Tisch", kommentierte der Elysée-Palast den Austausch mit Brasilien knapp.

Die verheerenden Waldbrände im Amazonas-Gebiet beschäftigen Regierungen und Umweltaktivisten weltweit. UN-Generalsekretär Antonio Guterres schlug am Dienstag vor, am Rande der UN-Vollversammlung Ende September ein Treffen zur Situation des Amazonas-Regenwaldes zu organisieren. Frankreich hat bereits angekündigt, sich für einen Plan zur Wiederaufforstung des Regenwaldes stark zu machen.