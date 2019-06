Londoner Student will Pistole für Uni-Filmprojekt gebastelt haben

Erstmals Schuldspruch wegen Herstellung von Schusswaffe mit 3D-Drucker

London (AFP) - Weil er mit einem 3D-Drucker eine Pistole hergestellt hat, ist ein Student in London schuldig gesprochen worden. Vor Gericht in London gestand der 26-jährige Tendai Muswere am Mittwoch, die Waffe gebaut zu haben. Gegenüber der Polizei hatte er nach seiner Festnahme angegeben, er habe die Pistole für ein Filmprojekt gebaut und nicht gewusst, dass sie voll funktionsfähig und damit gefährlich war.

Die von einem Studenten mit einem 3D-Drucker hergestellte Pistole © AFP

Die Polizei hatte Musweres Wohnung in London nach Drogen durchsucht und dabei neben Cannabis auch Bauteile der 3D-Pistole gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass Muswere sie mit einer Stahlröhre versehen wollte, um die Waffe schussfähig zu machen. Laut Polizei handelt es sich um den ersten Schuldspruch im Fall einer mit einem 3D-Drucker hergestellten Waffe in Großbritannien. Das Urteil soll im August verkündet werden.