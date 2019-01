Menschen wurden zu Ehren der Gottheit gehäutet

Erstmals Tempel von Fruchtbarkeitsgott Xipe Tótec in Mexiko entdeckt

Mexiko-Stadt (AFP) - Archäologen haben in Mexiko erstmals einen Tempel des Fruchtbarkeits- und Kriegsgottes Xipe Tótec aus prähispanischer Zeit entdeckt. Wie das nationale Institut für Anthropologie und Geschichte am Donnerstag mitteilte, wurde Reste des Kultortes in den Ruinen der Ausgrabungsstätte von Ndachijan-Tehuacan im Bundesstaat Puebla gefunden. Entdeckt wurden drei Steinskulpturen von Xipe Tótec: sie stellen zwei gehäutete Köpfe und einen Torso dar.

Torso einer Figur der Gottheit © AFP

Xipe Tótec, auch als "gehäuteter Gott" bekannt, wurde vor allem in Zentral- und Westmexiko verehrt. Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge opferten Priester Gefangene zu Ehren des Gottes, bevor sie sie auf einem Altar häuteten und sich ihrer Haut überwarfen. Der Tempel wurden demnach in der Zeit zwischen 1000 und 1260 genutzt, die Eroberung Mexikos durch die Spanier begann im Jahr 1519.

Die Chefarchäologin des Ausgrabungsprojekts, Noemí Castillo Tejero, sagte, der etwa 80 Zentimeter lange Torso sein ein "sehr schönes Stück". Auf Höhe des Bauchnabels gebe es ein Loch, in das ein grüner Stein eingesetzt worden sei. Der Stein sollte die Figur bei Zeremonien "zum Leben erwecken". Die Schädel-Skulpturen messen den Angaben zufolge 70 Zentimeter und wiegen etwa 200 Kilogramm.