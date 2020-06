Blutproben entnommen - Zwei Streifenwagen leicht verbeult

Essener Polizisten stoppen gestohlenen Fahrschulkleinbus mit zwei Nackten

Essen (AFP) - Zwei nackte Insassen eines gestohlenen Fahrschulwagens hat die Polizei in Essen vorläufig festgenommen. Bei der Kontrolle des Kleinbusses am späten Montagabend gab dessen 25-jährige Fahrerin zunächst Gas, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Streifenwagen stoppte das Fahrzeug schließlich. Die Fahrerin des Kleinbusses setzte daraufhin zurück und rammte ein zweites Polizeiauto. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt.

Auch der erste Streifenwagen wurde leicht verbeult, als der Fahrschulwagen nach der Festnahme der beiden unbekleideten Insassen nach vorn rollte. Der 25-Jährigen und ihrem 35 Jahre alten Beifahrer wurden Blutproben entnommen. Der Fahrschulwagen war bereits zur polizeilichen Fahndung ausgeschrieben - er war in Frankfurt am Main unterschlagen worden. Warum das Duo nackt in dem Wagen saß, blieb zunächst unklar.