EuGH-Urteil zum Schutz von Wölfen in Europa

Luxemburg (AFP) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) verkündet am Donnerstag (09.30 Uhr) ein Urteil zum Schutz von Wölfen in der Europäischen Union. Ein rumänisches Gericht will vom EuGH wissen, ob der strenge Schutz der maßgeblichen EU-Richtlinie auch dann gilt, wenn ein Wolf innerhalb eines Dorfs mit Hunden spielt. Die zuständige Generalanwältin bejahte dies in ihrem Gutachten im Februar, weil es nicht nur um den Schutz von Wölfen an bestimmten Orten gehe. (Az. C-88/19)

Justitia © AFP

Die Richter sind an die Gutachten der Generalanwälte nicht gebunden, folgen diesen aber in vielen Fällen. Wölfe sind seit einigen Jahren auch in Deutschland wieder heimisch. Das ehemals ausgerottete Raubtier breitet sich vor allem in Ost- und Norddeutschland wieder aus.