EuGH-Urteil zum Schutz vor Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung

Luxemburg (AFP) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) verkündet am Donnerstag (09.30 Uhr) ein Urteil zum Schutz vor Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung. Konkret geht es um die Klage gegen einen italienischen Rechtsanwalt, der in einem Radiointerview angab, in seiner Anwaltskanzlei keine Homosexuellen einzustellen oder mit ihnen zusammenzuarbeiten. Eine italienische Rechtsanwaltsvereinigung, die sich unter anderem um den Rechtsschutz von Schwulen und Lesben kümmert, verklagte den Anwalt wegen Diskriminierung. (Az. C-507/18)

Ein italienisches Gericht bat den EuGH in dem Rechtsstreit um eine Auslegung der maßgeblichen EU-Richtlinie zur Gleichbehandlung im Beruf. Es will unter anderem wissen, ob der Diskriminierungsschutz der Richtlinie in einem solchen Fall greift. Darüber hinaus fragt sich der italienische Kassationshof, ob die Rechtsanwaltsvereinigung überhaupt klageberechtigt sei.